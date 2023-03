Le sagre e gli eventi del primo weekend di aprile

Sta per arrivare il primo weekend di aprile e, come è nostra consuetudine, abbiamo raccolto per voi le migliori sagre e gli eventi top di tutto lo Stivale (Isole comprese). Da Nord a Sud il Belpaese si prepara a vivere un fine settimana all'insegna del divertimento e della primavera.