I parchi naturali più belli d’Europa per la primavera

Le giornate si fanno sempre più lunghe e i raggi del sole tornano a scaldarci: questa primavera ci invoglia a fare un tuffo nella natura, alla scoperta dei parchi più belli d'Europa per una gita fuori porta. Come ad esempio la, uno degli ultimi luoghi incontaminati della Scozia (nella foto). Si snoda nel punto più remoto della Gran Bretagna, lungo la costa frastagliata dell'isola di Unst, situata nell' arcipelago delle Shetland : è un vero paradiso in terra.