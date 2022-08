Le migliori spiagge del mondo per i nomadi digitali

La maggior parte delle persone che hanno la possibilità di svolgere il proprio lavoro da qualsiasi parte del mondo optano per le destinazioni balneari. Questo perché la possibilità di abbinare il lavoro a una nuotata o a un tramonto mozzafiato sul mare è il sogno di tanti nomadi digitali. Ma quali sono le migliori spiagge per chi vuole sfruttare al meglio le opportunità dello smart working? A svelarle è lo studio condotto da "Remote", una società globale di risorse umane, che ha preso in considerazione aspetti come velocità di connessione internet, ore di luce solare al giorno, costo della vita, tasso di criminalità e proposte di intrattenimento. Dall'Europa all'Asia, passando per i Caraibi, ecco alcune delle migliori spiagge per i nomadi digitali. (In foto, Flic en Flac, Mauritius)