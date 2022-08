Gite di fine estate in montagna: dove andare assolutamente

Dopo una rovente estate in città o sulle spiagge assolate, gli ultimi scampoli della stagione sono perfetti per godersi il clima ancora tiepido e piacevole in montagna. Dove andare? In Lombardia, fiore all'occhiello della Val Masino è la Val di Mello, Riserva Naturale preservata dal turismo di massa, dove rigenerarsi tra laghetti, spumeggianti cascate, torrenti e tanto verde. (Nella foto, scorcio della Val di Mello).