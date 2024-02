Le dieci migliori destinazioni gastronomiche di quest’anno

Viaggi imperdibili per gli amanti dell'enogastronomia: Solo Female Travelers Tours ha analizzato le recensioni e i dati presenti su TripAdvisor per stilare la classifica delle migliori località dove recarsi quest'anno. Partiamo da Madrid (in foto), che si aggiudica il decimo posto in classifica. In una grande città come la capitale spagnola, non è affatto difficile trovare proposte gastronomiche di ogni tipo, per soddisfare tutti i palati.