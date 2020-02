Le 20 città d’Europa più vivibili dove trasferirsi

Ci sono luoghi dove, grazie ad una serie di fattori concomitanti, si vive decisamente meglio che in altri. L'ECA International ha compilato un elenco delle città europee in cui la qualità della vita per chi viene dall'estero è più alta, dopo aver analizzato oltre 490 località. La classifica si basa su elementi quali le infrastrutture, il clima, l'accesso ai servizi sanitari, la qualità dell'aria, la situazione politica, i servizi pubblici e le strutture per il tempo libero. Scopriamo quali sono le prime 20 città d'Europa che possono vantare condizioni di vita eccellenti.