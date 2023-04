Gli aeroporti più lussuosi d’Europa, vere perle

Il viaggio inizia ancor prima di decollare, perché non far diventare anche l'attesa in aeroporto una vera avventura? Scopriamo quali sono gli, per una partenza con i fiocchi: la classifica, stilata da Avis, prende in considerazione il numero di negozi di lusso, l'offerta del servizio ristorazione e la qualità delle lounge VIP. Al decimo posto c'è l' aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino (nella foto), con un punteggio totale di 25/100.