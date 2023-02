10 città italiane che a San Valentino diventano le città dell’amore

È tempo di pensare a: quali sono le esperienze più romantiche da vivere? Si parte da Verona (nella foto), la città dell'amore per eccellenza: sulle tracce di Romeo e Giulietta, il centro storico si veste a festa per la nuova edizione di Verona in Love, in scena dal 10 al 14 febbraio 2023 con tantissimi eventi da non perdere. Uno su tutti, ilallestito in Piazza dei Signori, tra artigianato e prodotti tipici locali.