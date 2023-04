Le 10 baie più belle d’Europa: il top dell’estate

Spiagge bellissime e acque cristalline: in Europa ci sono tanti luoghi speciali dove trascorrere le vacanze estive, per chi ama il mare. Quali sono le baie più belle da esplorare? Una delle più suggestive è ladi Malta (in foto), splendida baia situata sull' isola di Comino . È una vera e propria piscina naturale, incastonata tra formazioni rocciose molto scenografiche.