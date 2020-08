I viaggi capaci di cambiarti davvero la vita sono questi

editato in: da

Non esistono viaggi brutti. Tutte le esperienze, a modo loro, ci insegnano qualcosa. Certo, ci sono dei luoghi che inevitabilmente ci porteremo sempre nel cuore, per tutte quelle sensazioni vissute, per quelle avventure indimenticabili, per le persone incontrate, ma la verità è che non si torna mai a casa uguali a prima.

Se è vero che dalle esperienze peggiori, ricaviamo comunque un bagaglio importante di sapere e conoscenze, è vero anche che esistono dei viaggi in grado di cambiare totalmente la nostra esistenza. Parliamo di quei periodi che rimangono impressi nel cuore e nella mente e che cambiano, per sempre, tutte le nostre convinzioni.

Parliamo di quei viaggi lunghi e lontani, quelli che fanno comprendere quanto sia diverso, variegato e inaspettato il mondo che credevamo di conoscere. Esperienze che modificano totalmente le nostre consapevolezze, che ci mettono di fronte ai nostri limiti, mentali e fisici, che ci fanno conoscere realtà, culture e persone che ci cambiano per sempre.

Gioia, emozione, paura, entusiasmo, tristezza: sentimenti che si mescolano tra loro e che stordiscono fino a farci perdere i sensi. Un viaggio fatto in solitudine, o con uno zaino in spalla, una destinazione sconosciuta, autentica e selvaggia, nessun comfort o agevolazione se non quella voglia esasperata di conoscere e di esplorare, unica forza motrice di cui abbiamo davvero bisogno.

È il viaggio dell’anima, quello che ci fa mettere in gioco, e che cambia per sempre la nostra vita. Ed è ancora lui che ci fa tornare a casa diversi, mai uguali a prima.

Un’esperienza così ci rende indipendenti e anche inflessibili, perché dopo aver trascorso del tempo a conoscere l’inesplorato, non ci accontentiamo più, non siamo più in grado di farlo. Sappiamo bene di essere forti e coraggiosi, di essere in grado di superare i limiti mentali e fisici e così, ammettiamolo, diventiamo anche intransigenti.

Ma viviamo con meno pregiudizi, quello è certo, così come non ci interessa più niente delle opinioni altrui perché adesso sappiamo che in qualsiasi parte del mondo andremo, ci sarà sempre una casa ad attenderci, perché diventiamo cittadini del mondo.

Perché abbiamo sperimentato la vera essenza del viaggio, perché un weekend fuori porta non ci basta più, perché siamo consapevoli del fatto che non basterà una vita intera per girare il globo.

I viaggi così, quelli fatti di amore e di coraggio, cambiano per sempre la vita. Ci faranno incontrare persone con le quali non ci saranno bisogno di parole, tante anime gemelle libere sparse per il mondo con le quali condividere frammenti di vita, i più belli.

Del resto, come scriveva John E. Steinbeck, “Non sono le persone che fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone”.