Puoi mangiare in una carrozza regale del XIX secolo: succede in Italia

Fonte: Ufficio Stampa Nemo Monti Il ristorante all'interno della carrozza reale, Palazzo di Varignana

Sono le esperienze, quelle inedite, straordinarie e indimenticabili, a rendere unici i nostri viaggi, indipendentemente dalle destinazioni raggiunte e dai chilometri percorsi. Possono essere avventure adrenaliniche, destinate solo ai cuori impavidi, o quelle romantiche, per tutti coloro che amano viaggiare insieme alla propria dolce metà. Oppure, ancora, sensoriali, per scoprire e riscoprire il mondo che abitiamo da prospettive diverse, oltre quella visiva.

Ed è proprio di un’esperienza così che oggi vogliamo parlarvi. Di un viaggio nel tempo che passa per la bellezza dei fasti antichi e per il gusto delle tradizioni territoriali nostrane.

Sì, perché, in Italia, da oggi, è possibile pranzare o cenare all’interno di un treno reale, in una carrozza d’epoca risalente al 1921, inserita in un contesto straordinario che parla di storia, di bellezza, di natura e di benessere. Pronti a partire?

Lusso tra i colli bolognesi

Il viaggio di oggi ci conduce a pochi chilometri da Bologna, e più precisamente tra gli straordinari e lussureggianti paesaggi che si snodano tra i suoi colli. È qui che, incastonato nella natura, si erge un edificio bellissimo è affascinante le cui origini risalgono al 1705. Si tratta del Palazzo di Varignana, una struttura ricettiva immersa in 30 ettari di parco privato, dove gli ospiti sono invitati a vivere esperienze di puro relax.

Tra spazi verdi, parchi, fontane e scorci mozzafiato, sorge Palazzo Bargellini Bentivoglio, un castello di campagna secolare che è simbolo della storia del territorio e della sua riqualificazione.

Quella che si vive all’interno del Palazzo di Varignana, però, è un’esperienza che passa anche per i sensi, e che è stata arricchita dall’inaugurazione di un nuovo ristorante che non ha nulla a che vedere con tutti i locali che abbiamo frequentato fino a questo momento.

Il nuovo ristorante della struttura è stato creato all’interno di una carrozza reale del XIX secolo, restaurata e impreziosita, che permette di vivere un’esperienza senza tempo.

Fonte: Ufficio Stampa Nemo Monti

Mangiare all’interno di una carrozza del 1921: l’esperienza senza tempo

Molto più di un’esperienza gastronomica, quello che si vive nel Treno Reale, tra i colli bolognesi, è un vero e proprio viaggio nel tempo che trasporta gli ospiti tra le bellezze di un’epoca antica e mai dimenticata.

Protagonista di questa avventura è una carrozza d’epoca risalente al 1921. Un prototipo di un treno reale che, dopo anni di abbandono, è stato restaurato e portato nel resort. Grazie a una collaborazione tra artigiani, architetti, scenografi e studiosi, sono state ricreate, con la massima attenzione ai dettagli, ambientazioni minuziose che ricalcano i fasti e l’opulenza di un tempo.

Quello che è stato creato è un luogo unico all’interno del quale è possibile vivere un’esperienza senza tempo che passa per la vista, allietata dalla bellezza dell’ambiente, ma anche dal gusto. Il ristorante, infatti, propone un viaggio culinario che trasporta i viaggiatori tra sapori antichi e ingredienti genuini del territorio.

Il Treno Reale è aperto tutti i sabati, e può ospitare fino a 22 coperti. Pronti a fare un tuffo nel passato?