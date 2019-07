Come staccare (davvero) la spina quando sei in vacanza

Tutti aspettiamo con emozione l’arrivo dell’estate: vacanze, viaggi con amici, giornate spensierate in riva al mare. Ma riusciamo davvero a staccare la spina? In realtà, non lo facciamo quasi mai, ma è solo questione di abitudine, tutto quello che dobbiamo fare è riprogrammare il cervello in modalità relax.