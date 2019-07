Basta chiedere alle donne perché viaggiano da sole

Viaggiare in compagnia è sicuramente meraviglioso, però non è sempre possibile. Il più delle volte, quando noi donne viaggiamo da sole veniamo prese per pazze o incoscienti. Ci viene spesso chiesto il motivo e come ci si sente a viaggiare sole . Ci sono davvero tanti motivi per cui una donna viaggia in solitaria, per lavoro o per piacere. Tuttavia, viaggiare da sole per lunghi periodi di tempo o solo per qualche giorno, ci obbliga a uscire dalla nostra comfort zone e a metterci in gioco, ci insegna a goderci la nostra compagnia e a fidarci di noi stesse. Quindi,