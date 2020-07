Viaggio nelle isole Pelagie, le “perle della Sicilia”

Il greco Erodoto parlando delle Pelagie disse che sono“Le isole d’alto mare”. E si riferiva all’arcipelago più meridionale d’Italia dove sorgono lembi di terra straordinari e diversissimi tra loro. Sono definite anche le "Perle della Sicilia" per via della loro incommensurabile bellezza e delle acque dai colori tropicali. Per questo motivo vi portiamo a scoprire queste meraviglie nostrane, dei veri e propri paradisi incontaminati.