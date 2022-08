Le storie delle strade del mondo, affascinanti e uniche

Dai panoramici viali alberati ai boulevard. Che siano famose per le case colorate che le costellano o per il loro significato storico, queste strade hanno una cosa in comune: vorrete percorrerle tutte. Proprio come Times Square, una delle principali attrazioni turistiche di New York . Di notte, questo tratto di strada è illuminato da una serie di luci lampeggianti, schermi giganti e insegne eclettiche, ma non è sempre stato così.l'area era il centro dell'industria delle carrozze a cavallo della città, fino alla comparsa della prima pubblicità elettrificata nel 1904, appena tre settimane dopo che la zona venne ribattezzata col nome celebre in tutto il mondo. (In foto, Times Square)