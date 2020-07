Smart working e vacanze, le località ideali per l’estate

L'emergenza sanitaria che ha caratterizzato questo 2020 ha "costretto" gli italiani a rivedere diverse questioni tra cui il lavoro. Finalmente anche in Italia si è cominciato a parlare di smart working. Tuttavia, questa estate molti professionisti non potranno concedersi delle vere e proprie ferie poiché, dopo il lockdown, la necessità di svolgere alcune mansioni è più forte che mai. Nonostante questo, in tutto lo Stivale cominciano ad aumentare le zone e le strutture con buone connessioni Wi-Fi, e in cui poter approfittare per lavorare in modo agile. Per questo motivo abbiamo selezionato per voi le migliori zone d'Italia in cui lavorare da remoto, ma anche dove, in qualche maniera, vivere delle meravigliose vacanze estive.