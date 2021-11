Settimana bianca in Italia: dove andare quest’anno

Novembre per molti è sinonimo di grigiore e pigrizia, con giornate sempre più corte e fredde, ma per molti altri è il periodo più atteso dell'anno poiché segna l'inizio della stagione invernale. Dalla Valle d'Aosta al Trentino Alto Adige passando per Abruzzo, Toscana e Marche, sono tantissime le possibilità per chi desidera vivere le vacanze invernali sulla neve: ecco per voi una piccola guida alle migliori destinazioni per la settimana bianca.