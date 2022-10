I posti più misteriosi d’Europa da visitare il prima possibile

Dalle formazioni rocciose che si dice siano state create dal diavolo in persona ai castelli infestati che provocano brividi lungo la schiena, andiamo a esplorare alcuni tra i luoghi più misteriosi (e magici) d'Europa. Il nostro viaggio inizia con la "Crooked Forest", la "Foresta storta" a sud della città polacca di Stettino: qui svettano oltre 400 alberi di pino con i tronchi piegati. Sono molte le ipotesi sulle cause di questo paesaggio ultraterreno, ma finora nessuno è stato in grado di spiegarlo veramente. (Nella foto, la Foresta Storta, Polonia).