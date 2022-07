Le più belle insenature d’Italia per le vacanze

Per chi ama tuffarsi in acque limpide e dalle mille sfumature di blu, incastonate in paesaggi di selvaggia e incontaminata bellezza, il nostro Paese è uno dei più ricchi di scenari naturali che esaudiscono il desiderio di godersi il mare in luoghi da sogno. Oggi vi portiamo alla scoperta di alcune delle insenature d'Italia più belle e imperdibili per le vacanze. (In foto, Cala Rossa, sull'isola di Favignana)