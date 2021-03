Perché la Liguria è una meta tanto ambita e cosa non dovete perdervi

Non solo per le sue spiagge affascinanti: la Liguria è una meta ambita dai viaggiatori italiani e di tutto il mondo per i suoi borghi, il suo entroterra sfaccettato, le colorate città sul mare. Una regione ricca di storia e cultura, ma soprattutto di luoghi magici ed incantati. Ecco perché andarci e cosa non dovete perdervi.