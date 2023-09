Le migliori 10 città d’Europa per gli amanti dell’arte

Avete voglia di un city break all'insegna della cultura? Una nuova ricerca condotta da posterXXL, azienda tedesca di gadget fotografici, ha individuato le 10 migliori città d'Europa per una "fuga artistica", e in classifica ci aspettano alcune sorprese. Ma partiamo dal decimo posto, occupato nientemeno che da Parigi (in foto). La splendida Ville Lumière è ricchissima di musei e gallerie d'arte, ma anche di monumenti storici che conquistano i turisti.