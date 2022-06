Isole vulcaniche, le più belle d’Europa

Lesono dei lembi di terra costituiti da lava solidificata eruttata da vulcani che una volta erano al di sotto del livello del mare. C'è da specificare, però, che ne esistono vari tipi come i vulcani sommersi che facevano parte di una piattaforma continentale, o quelle formate da una placca tettonica che scorre sotto un'altra. In Europa ce ne sono diverse e una più bella dell'altra come Santorini (in foto), meraviglia delle Cicladi dove le case dalle pareti bianche e a forma di cubo si affacciano su una caldera (cratere) sottomarino.