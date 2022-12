Super frequentate d'estate ma spesso, e purtroppo, sottovalutate in bassa stagione. Parliamo delleche sono in grado di regalare meraviglie sempre e comunque. Una di queste è l' Isola del Giglio (in foto) che nei fatti è una meta da vedere e da scoprire durante tutto l’anno. Soprattutto per chi ama la natura incontaminata, il più totale relax e le antiche tradizioni.