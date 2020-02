Alla scoperta delle isole ABC, perle olandesi nel mar dei Caraibi

Se parliamo di Caraibi, viene naturale immaginare spiagge meravigliose lambite da acque cristalline, palme che svettano qua e là e sabbia fin dove l'occhio può arrivare. Le isole ABC, ovviamente, non fanno eccezione. Stiamo parlando delle Antille Olandesi, le tre splendide isole che rispondono rispettivamente al nome di Aruba, Bonaire e Curaçao. Sono tre vere perle tutte da scoprire, e non solo perché - come più in generale l'arcipelago delle Antille - sono tra le mete balneari più amate di tutti i tempi. Ecco alcuni motivi per cui non dovreste proprio perdervi una vacanza in questo paradiso terrestre.