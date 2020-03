I fiori di Primavera colorano questi posti nel mondo

Probabilmente chi ha detto che la bellezza salverà il mondo avrà assistito a questo incantevole spettacolo che la natura ci regala ogni anno. Quando arriva la primavera infatti i fiori esplodono letteralmente in tutta la loro bellezza con un tripudio di colori sgargianti e profumi che fanno innamorare. Da Furano all’Arizona, passando per l’Italia, ecco le fotografie più belle dello show messo in scena dalla natura.