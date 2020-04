I luoghi in Italia dove avvistare i delfini che nuotano in libertà

Ammirare i delfini che nuotano liberamente tra le acque cristalline è uno spettacolo davvero meraviglioso, che fa impazzire grandi e piccini. Molti si sono accontentati, finora, di assistere alle evoluzioni di questi splendidi cetacei solamente negli acquari e nei delfinari. Ma sempre più spesso gli amanti della natura riscoprono la bellezza di osservare i delfini nel loro habitat naturale, dove sono liberi di nuotare tra le onde. Per avvistare i cetacei in libertà non bisogna andare molto lontano: scopriamo quali sono i luoghi, in Italia, dove potrete godere di questo affascinante spettacolo.