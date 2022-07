Costa Azzurra: 10 esperienze da non perdere

Paesaggi da cartolina, colori che lasciano senza fiato, borghi dall’impronta medioevale e città piene di lusso charme e atmosfere da cinema. Laè un luogo davvero unico, capace di attirare visitatori da tutto il Mondo, sia per delle vacanze all’insegna del relax, sia per regalarsi emozionanti esperienze dal sapore autentico. Capaci di catturare e conquistare il cuore di chi le vive in un turbinio di emozioni, scoperte e immagini da sogno. Magari partendo da un luogo vicinissimo al nostro Paese,( in foto), appena dopo Mentone. Adatto per chi ama immergersi a capofitto nella storia e dove l’architetto danese Tiersling si sbizzarrì nella costruzione di ville dal carattere unico e originale. Architetture di pregio come il Grand Hôtel du Cap Martin , che porta con sé l’ammirazione e l’amore di un personaggio di spicco, la. Una passeggiata in questo posto stupendo è quasi un obbligo come quella da provare lungo l’ex sentiero dei Doganieri, uno dei percorsi più belli della costa e luogo amato dall’architetto, tanto che oggi porta il suo nome