La Corsica è una meta particolarmente amata . Tutti la conoscono per le sue spiagge incontaminate e la sua natura autentica, ma la verità è che quest'isola è anche custode di villaggi da sogno come Bonifacio (in foto), un luogo che riesce a impressionare sia per la bellezza degli edifici che per la posizione. Sorge, infatti, sul bordo di una scogliera.