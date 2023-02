Le città più belle del mondo da visitare a piedi

Senza dubbio, uno dei modi migliori per scoprire e ammirare davvero una città è quello di percorrerla a piedi, passeggiando tra vie e stradine e imbattendosi in chicche che altrimenti sfuggirebbero. Ovviamente, vi sono città e città e alcune, meglio di altre, si prestano a essere visitate a piedi come, ad esempio, Berlino, con un itinerario che tocca il quartiere Hansa con affascinanti edifici residenziali, il parco di Tiergarten, Alexanderplatz e Prenzlauer Berg con numerosi caffè, parchi gioco e negozi. (Nella foto, panorama di Berlino).