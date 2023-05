Le più belle città europee da visitare in 3 giorni

Per chi ama fare un city break in giro per l'Europa, la scelta è davvero infinita: quali sono le mete migliori per una breve vacanza di 3 giorni? Partiamo da Lisbona (nella foto), splendida e vivacissima capitale del Portogallo. Affacciata sull'Oceano Atlantico, è un gioiello ricco di monumenti storici e bellissimi giardini, il luogo ideale per trascorrere un weekend lungo all'insegna di arte e cultura.