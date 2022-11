È tempo di cascate ghiacciate: le migliori d’Italia

L'inverno è la stagione del ghiaccio e della neve: per chi ama la montagna, questo periodo dell'anno è davvero suggestivo. E uno dei panorami più belli offerti dalla natura è quello delle cascate ghiacciate, che i più coraggiosi sfidano con arrampicate mozzafiato. In Trentino Alto Adige ce ne sono moltissime, come ad esempio le Cascate Nardis (in foto) che, con i loro 130 metri di altezza, nei mesi freddi si trasformano in una palestra a cielo aperto.