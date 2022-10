A caccia di luoghi spettrali in Italia: dove andare

Sparsi in tutta Italia, celati oppure bene in vista, sono innumerevoli i luoghi che trasudano mistero e provocano un brivido quando ci si trova al loro cospetto. Uno di questi è Villa Foscari, a Mira, lungo la Riviera del Brenta, detta "La Malcontenta": si narra, infatti, che qui venne rinchiusa Elisabetta Dolfin, della famiglia Foscari, e non fu mai vista uscire o affacciarsi dalle finestre. Il suo fantasma aleggerebbe ancora tra le stanze. (Nella foto, Villa Foscari, Mira).