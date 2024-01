10 destinazioni esotiche da visitare nel 2024

Anno nuovo, tante splendide mete da scoprire: avete voglia di un viaggio verso qualche paradiso esotico? Scopriamo quali sono le destinazioni migliori. Partiamo da Zanzibar (in foto), una località "sempreverde" per il turismo balneare: l'isola al largo delle coste della Tanzania è un mix di spiagge da sogno e culture suggestive. Il periodo migliore per visitarla è il nostro inverno, così da godere delle sue miti temperature in attesa che il freddo passi anche da noi.