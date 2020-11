Vi piacciono le sistemazioni integrate con la natura? In Norvegia sono i numeri uno

Se il vostro sogno è quello di trascorrere giorni, settimane o mesi a, forse dovreste prendere in considerazione l'idea di spostarvi in Norvegia . È proprio in questo Paese, già noto per la sua attenzione avanguardista nei confronti dell'ecologia unita al design, che esistonocircostante. Anche se attualmente siete impossibilitati a organizzare un viaggio, lasciatevi ispirare da questa gallery per immaginare il momento in cui potrete rilassarvi, o praticare il friluftsliv, all'interno di queste case.