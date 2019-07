Laè una meta perfetta per le famiglie con i. Il mare è cristallino, le spiagge sono ampie e sabbiose, il clima è gradevole e ventilato, i servizi e le attrazioni sono innumerevoli. Inoltre, il viaggio per arrivare in Greciae pochi sono i chilometri che separano le due nazioni. Vediamo allora insieme leper tutta la famiglia.