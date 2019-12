Le statue portafortuna in giro per il mondo

Seni di bronzo, labbra, piedi.... sono tante le statue in giro per il mondo che se toccate, portano fortuna. O almeno così si dice e noi vogliamo crederci, ecco perché quando ci troviamo in una di queste città che le ospitano, non possiamo esimerci dal farlo. Proprio come sfregare il naso della statua di Abraham Lincoln a Springfield.