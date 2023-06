Viaggio alla scoperta delle CITTASLOW d’acqua dolce

A Polesine Zibello, in provincia di Parma, Venerdì 23 giugno 2023 si tiene il 1° Summit Internazionale delle Cittaslow d'Acqua Dolce, un’occasione per ribadire la filosofia del movimento, impegnato per la valorizzazione dei territori e delle comunità di fiume. Un suggestivo viaggio tra i comuni Cittaslow di tutto il mondo e le loro acque dolci. (Nella foto, Antica Corte Pallavicina, Polesine Parmense).