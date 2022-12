Vacanze di Natale in famiglia: le mete più consigliate per i bambini

Per i bambini Natale è un periodo unico e magico, il momento in cui trascorrere preziosi momenti insieme alla famiglia. Una località perfetta per le vacanze natalizie con i più piccoli è la Val d'Ega, dove vivere una formidabile stagione sciistica per famiglie a Carezza e Obereggen, nel cuore delle Dolomiti: impianti da sci dedicati, parchi, miniclub, scuole di sci, giochi spassosi, comprensori a misura di bambino. C'è soltanto l'imbarazzo della scelta! (Nella foto, sci in Val d'Ega, BZ).