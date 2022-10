Ottobre alla scoperta dei borghi: i meno noti da visitare

Ottobre, che spesso regala temperature sopra la media, è un mese perfetto per andare a scoprire alcuni borghi pochi noti d'Italia. Tra quelli che non dovete assolutamente perdere c'è Morgex (in foto), un paesino della Valle d'Aosta che sorge in uno spazio pianeggiante a oltre 900 metri di altitudine. Un luogo perfetto per chi ama i buoni sapori poiché qui si produce quello che è conosciuto come “il vino più alto d’Europa”.