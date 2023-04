È la meta del momento: 10 esperienze top in Egitto

Il sole splende alto e le temperature sono già roventi:. Questo è il momento ideale per andare alla scoperta di un Paese ricco di storia e paesaggi naturali meravigliosi, sperando di non trovare ancora troppi turisti. Cosa fare? Tra le esperienze imperdibili, c'è assolutamente una visita alle splendide Piramidi di Giza (nella foto), monumenti celebri in tutto il mondo: dietro quellesi cela un lavoro quasi impossibile e una cultura sensazionale.