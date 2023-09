Le città da visitare in Italia a fine estate

Sono molti i turisti che attendono la fine dell'estate per poter andare a visitare qualche bella città d'arte senza soffrire troppo il caldo: ma quali sono le migliori mete settembrine in Italia? Questa è l'occasione per scoprire località un po' meno conosciute, quindi non possiamo che partire da Prato (nella foto). Vi sono tante bellezze rinascimentali da ammirare, come ad esempio la Basilica di Santa Maria delle Carceri.