I canyon più belli d’Europa da visitare in questo periodo

Simbolo della potenza della Natura, i canyon sono uno di quei luoghi che lasciano senza parole, le mete ideali per un vacanza all'insegna della scoperta e dell'avventura. Non sono, però, soltanto appannaggio degli Stati Uniti: anche in Europa ne esistono di davvero sorprendenti. Una selezione di quelli da non perdere. (Nella foto, gola di Partnach, Germania).