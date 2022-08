“Il Borgo dei Desideri”, l’evento da non perdere

Sta per arrivare la notte più attesa dell’anno e in cui donare alle stelle i propri desideri nella speranza che si avverino. E quale luogo migliore in cui trascorrerla se non la splendida cornice di uno dei Borghi più belli d’Italia? Appunto, “il”, un’iniziativa giunta alla suae che, la sera del, vedrà rendersi protagoniste location cariche di fascino, suggestione e atmosfere di grande impatto. Oltre naturalmente alle migliaia di desideri espressi dai visitatori che decideranno di partecipare a questa magica serata. Un’occasione che quest’anno si rivolge anche all’ambiente, promuovendo un tema come soggetto dei tanti desideri che verranno espressi, dal titolo “tutela ambientale e preservare il pianeta dai cambiamenti climatici”. Di questi ne verranno scelti tre, tra tutti quelli depositati nei vari borghi, votati da una commissione apposita e premiati con un riconoscimento. Insomma, un’Magari partendo da Bevagna , un piccolo gioiello incastonato nel cuore della(nella foto), in provincia di Perugia. E attraverso le cui strade di pietra si può compiere un viaggio in un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato. Donando a chi lo voglia visitare un pieno di emozioni e di immagini cariche di fascino e bellezza