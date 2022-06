11 città termali diventano patrimonio dell’UNESCO

11 grandi città termali sono state inserite nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO grazie al loro contributo all'espansione della cultura termale internazionale. Un riconoscimento prestigioso e per destinazioni davvero da sogno come Baden bei Wien (in foto), città austriaca che vanta ben 14 sorgenti naturali sulfuree da cui sgorga acqua termale a una temperatura tra 22°C e 36°C.