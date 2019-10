“Sono quello che vivo”, con queste parole Filippo Graglia si racconta al mondo attraverso la biografia presente sul suo sito web . Ha 32 anni e una laurea in ingegneria spaziale, ma il mondo lo ricorda come il ragazzo che, negli ultimi due anni, con la sua bici halungo la costa atlantica da Astigliano fino a Città del Capo. Lo abbiamo intervistato per voi.