Le mete da visitare sono quelle dell’Est Europa

Se volete trascorrere una bella vacanza, originale ed economica,. I Paesi dell’sono la nuova frontiera dei viaggi. Ma non tutta l’Europa dell’Est. Dimenticate la Repubblica Ceca: Praga è ormai super inflazionata. Dimenticate l’Ungheria: Budapest è già stata vista e rivista. Dimenticate anche la Russia: anche se non siete mai stati a Mosca o a San Pietroburgo, due belle, anzi bellissime città, il costo del visto per entrare nel Paese vi farà passare la voglia di andarci. Le nuove mete emergenti nel Vecchio Continente sono i Paesi dell’ex blocco sovietico. Paesi che stanno crescendo dal punto di vista turistico, cheripulendo vecchi edifici e riqualificando zone dismesse e abbandonate. Lesi stanno risvegliando da un lungo - e forzato - letargo e stanno offrendo il meglio di sé. Il tutto a. Ecco i Paesi dell’Est che vi consigliamo di visitare, prima che diventino troppo inflazionati (nella foto, Varsavia