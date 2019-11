Luci e addobbi: le 10 città più natalizie del mondo

Sul fatto che sia Rovaniemi la vera città di Babbo Natale , quella in cui ha deciso di mettere radici e di tirar su una gigantesca fabbrica capace di soddisfare il fabbisogno mondiale di ninnoli e giocattoli, siamo tutti d'accordo. Per fortuna però non è solo in Lapponia che si può respirare un po' di quella sana e magica atmosfera di festa che scalda l'aria e i cuori come nient'altro è in grado di fare. Il mondo è pieno diche fanno a gara l'una con l'altra, sfidandosi a suon di luci e addobbi mastodontici con un solo, ma comune, obiettivo: sorprendere e incantare. E allora, siete pronti a scaldare i motori? Stiamo per partire per un lungo tour tra le