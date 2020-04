Dove ritrovare se stessi immergendosi nella natura

Tra i trend di viaggio 2020, spiccano le esperienze legate al “wellbeing”, che giocheranno un ruolo sempre più importante nei prossimi mesi, se non addirittura anni. Questa tendenza rispecchia la ricerca di esperienze rigeneranti per il corpo e per la mente, come lo yoga e la meditazione, non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche durante i viaggi. Non lo diciamo noi, ma è quanto risulta dai dati del Global Wellness Institute, secondo il quale l’industria del turismo del benessere valeva 639 miliardi di dollari nel 2017 e gli esperti prevedono che raggiungerà i 919 miliardi entro il 2022. Ecco i luoghi più belli e rilassanti della Terra dove ritrovare se stessi a contatto con una natura unica