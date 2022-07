Le migliori fioriture di lavanda in Italia

Il paesaggio si decora d'incanto e di un profumo inebriante quando fiorisce la lavanda e inonda i campi di bellezza. Come in Provenza, anche in Italia sono innumerevoli le località d'Italia che vantano spettacolari fioriture come Sale San Giovanni, in provincia di Cuneo, dove il paesaggio si tinge di viola e crea una palette di colori davvero romantica. (Nella foto, fioritura a Sale San Giovanni).