L’Italia delle montagne, le vette più belle dello Stivale

L'Italia è celebre in tutto il mondo per la sua storia millenaria racchiusa nei monumenti, nelle città d'arte e nella cultura, per le eccellenze gastronomiche e per le bellezze paesaggistiche da Nord a Sud. Il nostro Bel Paese, però, custodisce anche incredibili monumenti naturali: le spettacolari montagne che ne impreziosiscono il territorio. Andiamo alla scoperta delle vette più belle.